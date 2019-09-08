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Hasan Aksoyak ikinci kez baba oldu

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini Öğretim Görevlisi ve Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

08.09.2019 08:49 Hasan Aksoyak ikinci kez baba oldu
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini Öğretim Görevlisi ve Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kayseri basketbolunun sevilen ismi Hasan Aksoyak ve öğretmen eşi Berna Aksoyak'ın sağlıklı bir kız bebekleri dünyaya geldi. Aksoyak çifti bebeklerine Karen ismini verdi. Büyük mutluluk yaşayan Hasan Aksoyak "Çok şükür kızımız Karen dünyaya gözlerini açtı. 41 yaşında tekrar baba olmak bu duyguyu yaşamak nasip oldu. Minik meleğimizin kalbinden sevgi ve merhametin eksik olmaması dileğiyle."dedi. Çiftin Beren isminde bir kız çocukları daha bulunuyor. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Spor

Kaynak: İHA

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