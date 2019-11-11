Haberler » Spor » Hasan Ali Kaldırım: Bir kez daha milli takımda olduğum için mutluyum - Spor

Hasan Ali Kaldırım: Bir kez daha milli takımda olduğum için mutluyum

"Üzerine koyarak sezon sonunda hedefimize ulaşacağız" "Şampiyonluğu çok özleyen bir takım bir camia var""Bu sezon şampiyonluk sinerjisinin Fenerbahçe'den yana olduğunu hissediyoruz""Andorra maçına kalmadan Euro 2020'yi garantilemek istiyoruz"İSTANBUL, - Hasan Ali Kaldırım, sakatlığının...

11.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:11Hasan Ali Kaldırım: Bir kez daha milli takımda olduğum için mutluyum

"Üzerine koyarak sezon sonunda hedefimize ulaşacağız"

"Şampiyonluğu çok özleyen bir takım bir camia var"

"Bu sezon şampiyonluk sinerjisinin 'den yana olduğunu hissediyoruz"

"Andorra maçına kalmadan Euro 2020'yi garantilemek istiyoruz"

İSTANBUL, -

Hasan Ali Kaldırım, sakatlığının düzelmesinin ardından dört maç sonra milli takım kadrosuna davet edildi. Formuna kavuşan tecrübeli futbolcu, "Sezon başında yaşadığım talihsizlik nedeniyle uzun süre forma giyememiştim. Her geçen hafta forma giriyorum. Bir kez daha milli takımda olduğum için mutluyum" dedi.

Hasan Ali Kaldırım yaptığı açıklamada, "Hazırlık döneminin ardından yaşadığım sakatlık sonrası formadan ve takımımın ortaya koyduğu şampiyonluk yarışından bir süre uzak kalmıştım ama son haftalarda üzerine koyarak form tutmaya başladım. Sağlık ekibimize de destekleri için teşekkür ediyorum. Son maçımızdaki istisnai durumu saymazsak takım olarak ligin en iyi oyununu oynuyoruz. Üzerine koyarak sezon sonunda hedefimize ulaşacağız. Şampiyonluğu çok özleyen bir takım bir camia var. Kalan maçlarımızda maksimum puanla ilk yarı sonuna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sezon şampiyonluk sinerjisinin Fenerbahçe'den yana olduğunu hissediyoruz. Futbolda bazen oyun kadar inanmışlık, birlik beraberlik de şampiyonluk için çok önemlidir. Yakaladığımız uyum, takımdaşlık üst seviyede. Tüm takım arkadaşlarım özverili bir şekilde Fenerbahçemizin başarısı için çalışıyoruz. Bu yolda taraftarlarımızın desteği bizim için önemli, onlarla omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Tecrübeli oyuncu milli takımın EURO 2020 şanslı ile ilgili ise "Önümüzde iki kritik maç bizleri bekliyor. Ama bizler İzlanda karşısında istediğimizi elde ederek Andorra maçına kalmadan Euro 2020'yi garantilemek istiyoruz" dedi.



Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:00 Şenol Güneş: "Gelinen noktada Euro 2020 kaçmamalı" -2-
15:58 Bosna Hersek'te çok sayıda hakem ve gözlemci şike yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
15:53 Mustafa Cengiz'den açıklama: Seçime gitmiyoruz
15:52 Hasan Ali Kaldırım: 'Şampiyonluk sinerjisinin F.Bahçe'den yana olduğunu hissediyoruz'
15:46 Mustafa Cengiz: Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor
15:44 Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Galatasaray
15:17 Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması: Sakat da olsa bizimle olmasını istiyorum
14:11 İlk kez kafes dövüşü yapacak Sabriye: Maçı alacağıma inanıyorum
13:58 Juventuslu futbolcu Emre Can, Bingöl'e diyaliz makinesi bağışladı
12:57 Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan savunma istenecek
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:04:13