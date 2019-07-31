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Hasan Ali Kaldırım'dan sakatlık açıklaması

Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Milli oyuncu sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

31.07.2019 18:35
Hasan Ali Kaldırım'dan sakatlık açıklaması

Bayern Münih ile oynanan ve 6-1 kaybedilen maçta sakatlanarak oyundan çıkan ve stadı koltuk değnekleriyle terkeden Hasan Ali Kaldırım'ın 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

"VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"

Başarılı oyuncu sosyal medyadan konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Hasan Ali, "Taraftarımıza sayısız destek mesajları için teşekkür ederim. Dün yaşadığım sakatlık sonrası bir süre sahalardan uzak kalacağım ancak en kısa sürede iyileşip takımımıza destek olmak ve çubukluyla sahada tekrar savaşmak için var gücümle çalışacağım." dedi.


Hasan Ali Kaldırım, Bayern Münih, Hasan Ali, Spor

YORUMLAR (2)
ADA: ERSUN''A DÜNKİ BAYER MÜNİH''İ VERİ ÇALIŞTIRSIN, 1 AY SONRA GELENDEN 5 GİDENDEN 5 YEMEZSE Bİ ŞEY BİLMİYORUM.
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TTTT: Çok fazla şey yapma sen yine de:)
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