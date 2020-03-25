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Hasan Ali Kaldırım, en kısa sürede maçlara başlanacağını ümit ediyor Açıklaması

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanları evde sürdürdüklerini belirterek, en kısa sürede maçlara başlamayı ümit ettiğini söyledi.

25.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:12
Hasan Ali Kaldırım, en kısa sürede maçlara başlanacağını ümit ediyor Açıklaması
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanları evde sürdürdüklerini belirterek, en kısa sürede maçlara başlamayı ümit ettiğini söyledi.
Sarı-lacivertli futbolcu, yayıncı kuruluşa mobil bağlantıyla evinden verdiği röportajda, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Belki de tüm dünya aynı zamanda aynı problemi ilk defa yaşıyor. Hepimiz için zor bir süreç. Merakımdan biraz araştırdım. Yaklaşık 100 yıl önce İspanyol gribi yaşanmış. Dünya genelinde yaklaşık 50 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş. Ümit ediyorum ki bugünlerde böyle bir şey yaşanmaz. 100 yıl önceki tıp ve bilim bu seviyede değildi. En kısa zamanda bu sorunun çözüleceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
Antrenmanlara evden devam ettiklerini anlatan Hasan Ali, "Olağanüstü bir durum. Sürecin ne kadar devam edeceği bilinmiyor. Sporcu olarak üç gün idman yapmadığımızda dördüncü gün bunu hissedebiliyorsunuz. Kondisyon kaybını en az seviyede tutarak en kısa sürede maçlara başlayacağımızı ümit ediyorum. Önemli olan devletimizin ve bakanlarımızın söylediği kurallara uymak. Sporcular olarak, kendi evlerimize kapanarak tüm çalışmalarımızı evden yürütüyoruz." diye konuştu.
Bu sezon iki kez aynı sakatlığı yaşadığını hatırlatan Hasan Ali, "Bu süreç benim için de kolay değil. Maalesef bu salgını en iyi şekilde atlatabilmemiz için mental ve psikolojik olarak en iyi şekilde kalmamız lazım." dedi.
Kovid-19 testleri pozitif çıkan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ve gösterdiği belirtiler nedeniyle hastanede kontrol altında tutulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı İdari Menajeri Cenk Renda'ya geçmiş olsun dileklerini ileten milli futbolcu, evde nasıl vakit geçirdiğini şöyle anlattı:
"Son günlerde keyif aldığımdan dolayı her gün pasta yaptım. Kendi yemeğimi kendim yaptım. Bundan keyif aldığımı öğrendim. Puzzle yapıyorum, play-station oynuyorum. Kitap okuyorum. İdman dışında bunlarla uğraşıyorum. Annem ve babamla da sürekli görüşüyorum. Almanya'da vaka sayısına göre ölüm oranı az. Haberleri takip ediyorum. Dışarıda en fazla iki kişi gezebiliyor. Herkes aynı sıkıntıları yaşıyor."
Sürecin ne kadar devam edeceğini bilmediklerini dile getiren Hasan Ali, "Tabii ki herkes etkilendi. Etkilenmemek mümkün değil. Böyle bir şey ilk defa yaşanıyor. Tabii ki (takım arkadaşlarımızla) görüşüyoruz, konuşuyoruz. İdman sırasında da video kamera sistemi ile birbirimizi görebiliyoruz. Herkeste bir soru işareti var ama tabii herkesin isteği en kısa zamanda sahalara dönmek. Dediğim gibi benim için şanssız bir sene oldu. Son 2-3 haftadır iyi duruma gelmiştim. Bireysel ne kadar çalışsanız da takım idmanı gibi etkili olmaz. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirip, takım halinde video kamera sistemi halinde yaptığımız antrenmanın dışında daha fazla çalışıp kendimi daha güçlü hale getirmeyi hedefliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Hasan Ali Kaldırım, Malcolm Thomas, Hasan Ali, Spor

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