Hasan Ali Kaldırım: Ersun Yanal beni neden oynatmadı, anlamadım

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz çarşamba günü GMG Kırklarelispor 'u 1-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası maçında ikinci 45 dakika forma giyen Hasan Ali Kaldırım, karşılaşma sonrası "Sakatlığımı tamamen atlattım, şampiyonluk yürüyüşünde yeniden varım" açıklamasını yapmıştı.

Bu gelişme sonrası Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giymesi beklenen Hasan Ali Kaldırım, mücadelede bir dakika bile forma şansı bulamadı ve hayal kırıklığı yaşadı.

"SAKAT FUTBOLCU BÖYLE ÇALIŞABİLİR Mİ?"

2-1 kaybettikleri maçtan sonra sahaya çıkıp yaklaşık 30 dakika koşu yapan Hasan Ali Kaldırım, konu ile ilgili olarak Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Ben de anlamadım, sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve çok istekliyim. Ersun hoca bugün beni neden oynatmadı, hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki. Bak herkes duşa girdi ben sahaya çıkıp yarım saat antrenman yapıyorum. Sakat futbolcu böyle çalışabilir mı? Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki" ifadelerini kullandı.