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Hasan Ali Kaldırım: Ersun Yanal beni neden oynatmadı, anlamadım

Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giymesi beklenen ancak 1 dakika bile oynayamayan Hasan Ali Kaldırım, bu durumun sebebi olarak, "Sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve istekliyim. Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki" ifadelerini kullandı.

17.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:44

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz çarşamba günü GMG 'u 1-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası maçında ikinci 45 dakika forma giyen Hasan Ali Kaldırım, karşılaşma sonrası "Sakatlığımı tamamen atlattım, şampiyonluk yürüyüşünde yeniden varım" açıklamasını yapmıştı.

Bu gelişme sonrası maçında ilk 11'de forma giymesi beklenen Hasan Ali Kaldırım, mücadelede bir dakika bile forma şansı bulamadı ve hayal kırıklığı yaşadı.

"SAKAT FUTBOLCU BÖYLE ÇALIŞABİLİR Mİ?"

2-1 kaybettikleri maçtan sonra sahaya çıkıp yaklaşık 30 dakika koşu yapan Hasan Ali Kaldırım, konu ile ilgili olarak Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Ben de anlamadım, sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve çok istekliyim. Ersun hoca bugün beni neden oynatmadı, hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki. Bak herkes duşa girdi ben sahaya çıkıp yarım saat antrenman yapıyorum. Sakat futbolcu böyle çalışabilir mı? Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki" ifadelerini kullandı.

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Hasan Ali Kaldırım: Ersun Yanal beni neden oynatmadı, anlamadım

Hasan Ali Kaldırım, Kırklarelispor, Ankaragücü, Spor


HABER YORUMLARI (11)
1907:hayret ilk defa şampiyon olacağız demedi ki ben de bir FB taraftarı olarak en başta buna inanmamıştım
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FD:ersun yanal istatistik herşey demek değildir bunu anla artık
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LEVENT:Yanalım Yamalım diyenler nerde şimdi Aziz Başkanın neden Ersunu kovduğu daha iyi anlaşılıyor. Ersunun ne başarısı var Trabzonu batırdı şimdi sıra Fenerde daha kovulması için ne bekleniyo. Takımı çorba gibi oynatıyo resmen kim ne nerde belli değil. Ey Ersun zaten gideceksin yönetimi de al beraber git Koskoca Yüz yıllık Çınar Fenerbahçeyi ne hale getirdiniz.
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T MUTAY:sormalıyız aykut hoça neden gönderildi bu değilmi trabzondan kovulan aldık baş taçı yaptılar ersun da gider ali koç ta gitsin aziz başkanın tırnağı olamaz
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OFLİDU:gecmişine bakın bu adamın hangi başarısı var ? ts yi dünya borca soktu gitti hiç bişey yapamadı, aslında bu adamın fenerde kalması rakıplerin işine gelir çünkü bu adam hangı takıma giderse başarılı olamazzzzzzzzz . . . . .
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FUTBOL BİLGİS:ersun yanalın bir şey bildiğini sanmıyorum
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FENERLİ:ersun ersun diye ağlayanlar memnun mu acaba takımın halinden??? biz şunu yapacaz biz bunu yapacaz diye diye bu haldeyiz.
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FİFİ:ALİ KOÇUN SUÇU YOK STADYUMDA ERSUN YANAL DİYE BAĞIRAN KİMLER BİRAZDA KENDİNİZİ SUÇLAYIN
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ZİYAA:Ersun Yanal''ın suyu ısındı. . . G. Saray derbisinde, alınacak bir mağlubiyet sonrasında, kovulabilir. . .
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YUNUS CAN 29:Eğer bu haber doğru ve Başkan Ersun''u görevden almıyorsa, Başkan AJANDIR ve görevi Fenerbaheyi batırmaktır. ,
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