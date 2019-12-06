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Hasan Ali Kaldırım iğne ile sahaya çıktı!

Sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, Gençlerbirliği maçında iğne ile sahaya çıktı.

06.12.2019 21:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:16

Süper Lig'in 14. haftasında , ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Saat 20: 30'da başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İsmail Şencan üstlendi.

Sarı-lacivertli ekipte kasığında yırtık olduğu için geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, takımını yalnız bırakmadı. Gençlerbirliği maçında ağrıları tam olarak geçmese de oynamak isteyen Hasan Ali, sağlık ekibi tarafından yapılan iğne ile sahaya çıktı.

CEZASI BİTEN ISLA FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'de 2 maçlık kart cezası bulunan Isla, Gençlerbirliği maçı ile formasına kavuştu. Isla, kart cezası bulunan Dirar'ın yokluğunda sağ bekteki mevkisinde görev aldı.

Hasan Ali Kaldırım iğne ile sahaya çıktı!

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor


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