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Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında sakatlık geçiren Hasan Ali Kaldırım'ın, milli aradan sonra hazır hale gelmesi bekleniyor.

30.09.2019 21:03

Sarı lacivertli ekibin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih karşılaşmasında sakatlık geçiren ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu.

TOLGA CİĞERCİ GİBİ ABD'YE GİDECEK

Deneyimli futbolcunun, ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen sene Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze giderek yeni tabanlık yapılması uygun görüldü. 1-2 gün içinde ABD'ye giderek özel programına orada devam edecek olan milli oyuncunun, milli ara sonrası hazır olması planlanıyor.

Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, Audi, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR(2)
CAN:su adamida cekemiyorsunuz ya
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MEMLEKETİM:Hazir halinide biliyor bu millet.
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