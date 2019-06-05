Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, İngiltere yolcusu. Ada basınında yer alan haberlerde West Ham United'ın 5 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanarak tecrübeli sol beki kadrosuna katacağı ciddi ciddi konuşuluyor. Fenerbahçeli taraftarların gitmesine karşı çıktığı Hasan Ali, Premier Lig rüyasını da geri çevirmeyi düşünmüyor.

3 GOL, 5 ASİSTİ BULUNUYOR

Fenerbahçe ile Haziran 2020'ye kadar mukavelesi olan Hasan Ali, bu sezon çıktığı 41 maçta 3 gol, 5 asistlik katkı verdi. Sakat olduğu dönemde de fedakarlık yapıp, kaptanlığı üstlendi. Ancak çok uzun bir dönem eleştirilerden yıpranan ve duygusal olarak yorgun gözüken Hasan Ali, hem kariyerini parlatmak hem de rahatlamak adına İngiltere ihtimalini değerlendirecek. Sarı-Lacivertli yönetimin, Hasan Ali transferindede nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

(Akşam)