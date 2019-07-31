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Hasan Ali Kaldırım, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı

Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e 6-1 yenildiği maçta Hasan Ali Kaldırım da sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Tecrübeli oyuncu koltuk değnekleriyle stattan ayrılırken, son durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

31.07.2019 11:19
Hasan Ali Kaldırım, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hasan Ali, 24. dakikada yerde kaldı. Milli sol bek sakatlığının ardından maça devam edemedi ve yerini Nabil Dirar'a bıraktı.

Sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına giden 29 yaşındaki futbolcu, devre arasında koltuk değnekleriyle görüntülendi.

Maçın ardından stadyumdan da koltuk değnekleriyle ayrılan Hasan Ali'nin son durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Bayern Münih maçının ardından Hasan Ali'nin sakatlığıyla ilgili konuşan Ersun Yanal, "Hasan Ali Kaldırım'ın çok önemli bir sakatlığı olmadığını düşünüyorum. Ama kesin olarak sonuçları görünce konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

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