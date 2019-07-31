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Hasan Ali Kaldırım koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı

Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta Bayern Münih'e 6-1 mağlup olduğu maçta Hasan Ali Kaldırım sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Koltuk değnekleriyle stattan ayrılan Kaldırım'ın son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

31.07.2019 11:27
Hasan Ali Kaldırım koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı

Fenerbahçe, özel bir turnuva kapsamında karşılaştığı Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibi alınan farklı mağlubiyet kadar tecrübeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanması da üzdü.

HASAN ALİ MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Bayern Münih maçında ilk 11'de sahaya çıkan Hasan Ali Kaldırım, 24. dakikada yerde kaldı. Milli sol bek sakatlığının ardından maça devam edemedi ve yerini Nabil Dirar'a bıraktı.

Sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına giden 29 yaşındaki futbolcu, devre arasında koltuk değnekleriyle görüntülendi.

KONTROLLERİ BUGÜN YAPILACAK

Maçın ardından stadyumdan da koltuk değnekleriyle ayrılan Hasan Ali'nin son durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Bayern Münih maçının ardından Hasan Ali'nin sakatlığıyla ilgili konuşan Ersun Yanal, "Hasan Ali Kaldırım'ın çok önemli bir sakatlığı olmadığını düşünüyorum. Ama kesin olarak sonuçları görünce konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Hasan Ali Kaldırım, Bayern Münih, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor

YORUMLAR (5)
KRALEX: SEZONU KAPATMISTIR INS
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ALİİİİ: tüh yazık oldu desene bu sene şampiyonluk gittiiiii
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FENEV KUS BEYİNLİ FENEV: FENEV OL REZZiL OL HATTA SAKAT OL FARK ETMEZ AVRUPA ARENASINDA EN AZ 6 GOL YEMEK ANCA FENEVRASYONLU KUS BEYiNLi CiK CiKLERE NASiB OLUR BAKALIM REAL FENEViN EZZiK GAGASINA KAC GOL TAKI VERECEK
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ALEX: Kaleci şart. Kalede harun olduğu sürece messi ve ronaldoyu birlikte getirseniz boş.
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GFB: ersunun gitmesi şart asıl doktor. Sen beğenmezdin doktor ama Aykut iyi adamdı be. Hiç değilse böyle kötü sonuçlar almıyordu, şampiyonluğa oynatıyordu be doktor. ne sen kaldın ne o ne de sizin gibiler. neyse ersun Yalan''ın sonu yakın gibi görünüyor, lig başlayınca en fazla 5 hafta dayanabilir ve son söz doktor, bizimkiler ersundan sonra seni getirmeye çalışacaklar bence ama maalesef sen de başarılı olamayacaksın ve bu guzide takım artık ligin orta sıralarına oynayan bir takım olacak kalacak. . .
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