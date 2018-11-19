Hasan Ali Kaldırım Şoku

Sarı-lacivertli takımda son dönemde formuyla dikkat çeken Hasan Ali Kaldırım
, milli maçta sakatlandı. Kadrodan çıkarılan deneyimli futbolcunun Trabzonspor
deplasmanında oynaması zora girdi. Bu durum Teknik Direktör Koeman'ın planlarını alt üst etti.
Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası sol bekteki tek isim İsmail Köybaşı
kaldı. İsmail son Aytemiz Alanyaspor
maçında oyuna sonradan girmiş ancak orta alandaki performansı sebebiyle taraftarın yoğun tepkisiyle karşılaşmıştı. Maçın bitiminde bu tepki sebebiyle gözyaşlarını tutamayan futbolcunun Trabzonspor maçında sol bekte görev yapması bekleniyor.
Trabzonspor,Hasan Ali Kaldırım
19 Kasım 2018 Pazartesi 08:20