Hasan Ali'ye Alkış İsmail'e Tepki

Fenerbahçe
taraftarı maç sonunda Hasan Ali Kaldırım
'ı tribüne çağırdı ve tezahürat yaptı. Tecrübeli futbolcu da bu sevgiyi karşılıksız bırakmayarak formasını çıkarıp taraftara attı. Mücadelede son dakikalarda müsait pozisyonlarda topu doğru kullanamayan İsmail Köybaşı
ise tribünlerden tepki aldı. Fenerbahçeli taraftarlar, İsmail'i ıslıklayıp protesto etti.
Şener'in şanssızlığı
Sarı-lacivertlilerde Şener Özbayraklı
geçirdiği sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı. İkinci yarıda 52. dakikada sağ bacak üst baldırında çekme olan ve kendini yere bırakan tecrübeli futbolcu devam edemedi. Şener, hemen kenara işaret edip, değişiklik talep etti.
Fenerbahçe,Hasan Ali Kaldırım
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:36