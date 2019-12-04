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Hasan Ali Yücel ismini bilemeyen yarışmacılar, izleyiciyi isyan ettirdi

360 TV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacıların Köy Enstitüleri'nin kurucusu Hasan Ali Yücel'in ismini bilememesi ekran başındaki izleyicileri isyan ettirdi.

04.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:56

360 TV ekranlarında yayınlanan "Ben Bilirim" adlı bilgi yarışmasında Hasan Ali Yücel isminin bilinmemesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

EKRAN BAŞINDAKİLERİ ŞAŞKINA UĞRATTI

Yarışma programında sunucunun, "Türk milli eğitiminin mihenk taşlarından, Köy Enstitülerinin kurucusu kültür ve siyaset adamıdır" sorusu karşısında yarışmacıların doğru cevabı bilememesi ekran başındakileri şaşkına uğrattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sunucunun ancak 4 harfi açmasından sonra dört yarışmacıdan biri butona basarken, yarışmacıdan biri, "Orhan Ali Güzel" yanıtını verdi. Başka bir yarışmacı ise "Orhan Ali Gürel" yanıtı verirken, bir diğer yarışmacı da "Orhan Ali Püren" yanıtını verdi. Daha sonra ise, yarışmacılar; "Osman Ali Güzel, Osman Ali Gürel, Yaman Ali Güzel, Yaman Ali Gürel" gibi yanıtlar verirken, yarışmacıların hiçbirisinin doğru yanıtı verememesi sosyal medyada tepki çekti.

Hasan Ali Yücel ismini bilemeyen yarışmacılar, izleyiciyi isyan ettirdi

Hasan Ali Yücel, Orhan Ali, TV, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
DR:iyi de herkes her seyi bilmem zorun da mi ben de bilmiyorum belki onu bilmez amma dunyanin en iyi beyin yapisa sahip baska konu da bir soruyu bilmemek ne ayip ne suc
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İLLETYUS:Egitim faceden tiwitirdan instigram dan verilse memlekette ne cahil kalır nede bilgisizlik kalır eğitim bunlar üzerinden verilsin ha bu şahsın içindegil sadece sokaklarda daha istanbulda yaşayıpta fet eden büyük atamızı tanımıyor bilmiyor hattamüslümanım diyip peygamberimizin adını bilmeyen var
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ŞEYMA SU BASI:sORSAN SEYMANIN YENİ MANİTASI KİM DİE ? HERKEZ ATALR
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BİGALI:Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı isen önce bu ülkenin kurucularını ve onun açmasına ömrü yetmediği ancak Köy Enstitülerinin kurucu Bakanı rahmetli Hasan Ali Yücel'' i hatırlamamak büyük bir gaflet ve delalet içerisinde bulunmak demektir!!! Sizlere egitim verenlere yazıklar olsun!!!.
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FB Lİ:Yani görende Atatürk, Fatih, Alparslan, Mete han vs bilemedi sanar. Bilememek normal çünkü şu anda enstitü diye birşey bile yok.
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EROL MEHMET YILDIZ:Bilmek zorunda değiller.
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MEMLEKETİM:Hic isyan etmedimde sasirmadimda. Egitimde dünya siralamasinda 90. sirada olan bir ülkede gayet normal. Egitimcisi salla basini al maasini yaparsa bilmemeleri gayet normal.
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