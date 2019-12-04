Hasan Ali Yücel ismini bilemeyen yarışmacılar, izleyiciyi isyan ettirdi

360 TV ekranlarında yayınlanan "Ben Bilirim" adlı bilgi yarışmasında Hasan Ali Yücel isminin bilinmemesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

EKRAN BAŞINDAKİLERİ ŞAŞKINA UĞRATTI

Yarışma programında sunucunun, "Türk milli eğitiminin mihenk taşlarından, Köy Enstitülerinin kurucusu kültür ve siyaset adamıdır" sorusu karşısında yarışmacıların doğru cevabı bilememesi ekran başındakileri şaşkına uğrattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sunucunun ancak 4 harfi açmasından sonra dört yarışmacıdan biri butona basarken, yarışmacıdan biri, "Orhan Ali Güzel" yanıtını verdi. Başka bir yarışmacı ise "Orhan Ali Gürel" yanıtı verirken, bir diğer yarışmacı da "Orhan Ali Püren" yanıtını verdi. Daha sonra ise, yarışmacılar; "Osman Ali Güzel, Osman Ali Gürel, Yaman Ali Güzel, Yaman Ali Gürel" gibi yanıtlar verirken, yarışmacıların hiçbirisinin doğru yanıtı verememesi sosyal medyada tepki çekti.