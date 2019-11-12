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Hasan Aycın'ın 41 yıllık sanat birikimi Zeytinburnu'nda ele alınacak

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi (ZKSM), sanat hayatının 41. yılında çizgi dünyasının usta isimlerinden Hasan Aycın'ın sanatsal birikimi ve sanatına yön veren yaşam tecrübelerini sanatseverlerle buluşturacak.

12.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:02Hasan Aycın'ın 41 yıllık sanat birikimi Zeytinburnu'nda ele alınacak
Kültür ve Sanat Merkezi (ZKSM), sanat hayatının 41. yılında çizgi dünyasının usta isimlerinden Hasan Aycın'ın sanatsal birikimi ve sanatına yön veren yaşam tecrübelerini sanatseverlerle buluşturacak.
Usta sanatçının eserlerinden oluşan özel bir sergi "Çizginin Ötesinde" ismiyle 20 Kasım'da ZKSM'de açılacak.
Sergi açılışının akabinde, usta sanatçının sanatındaki 41. yılına ithaf edilmiş, moderatörlüğünü Cemal Şakar'ın üstleneceği, Ali Emre, Murat Pay ve Güray Süngü'nün kendi alanları perspektifinde Hasan Aycın'ın sanatı ve eserlerini irdeleyeceği, "Sanatının 41. Yılında Hasan Aycın" paneli gerçekleştirilecek.
Hasan Aycın kimdir?
1955'te Balıkesir'in Aslıhantepecik köyünde dünyaya gelen Aycın, Yükseköğrenimini Bursa iktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde tamamladı. Sanatçının ilk çizgisi 3 Şubat 1978 tarihli Yeni Devir gazetesinde yayımlandı.
Çeşitli mecralarda yer alan çizgileri Bocurgat, Gece Yürüyüşü, Asa, Kulbar adlı albümlerde toplandı. Söyleşileri ise "Müşahedat" adıyla kitaplaştı. Son iki yıldır "Hamzanameler" ve masallar başta olmak üzere geleneksel Doğu anlatıları üstünde çalışan Aycın'ın son çalışması da "Esrarname" adıyla okurla buluştu.
Evli ve dört çocuk babası olan sanatçı, İstanbul'da yaşıyor.

Güray Süngü, Zeytinburnu, Hasan Aycın, Güncel

Kaynak: AA

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