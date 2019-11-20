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Hasan Aycın'ın "Çizginin Ötesinde" sergisi açıldı

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi (ZKSM), sanat hayatının 41. yılında çizgi dünyasının usta isimlerinden Hasan Aycın'ın sanatsal birikimi ve sanatına yön veren yaşam tecrübelerini sanatseverlerle buluşturdu.

20.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:30Hasan Aycın'ın
Kültür ve Sanat Merkezi (ZKSM), sanat hayatının 41. yılında çizgi dünyasının usta isimlerinden Hasan Aycın'ın sanatsal birikimi ve sanatına yön veren yaşam tecrübelerini sanatseverlerle buluşturdu.
Etkinlik kapsamında sanatçının eserlerinden oluşan karikatür sergisi "Çizginin Ötesinde", ZKSM'de açıldı.
Açılışta, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, serginin küratörü Lütfi Şen, ZKSM Genel Sanat Yönetmeni Aykut Ertuğrul, tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan, yazar Ömer Lekesiz, Mete Çamdereli ve Sibel Eraslan'ın yanı sıra pek çok sanatsever yer aldı.
Serginin açılışında konuşan Arısoy, serginin hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı. Hasan Aycın'a uzun ömür dileyen Arısoy, "Emeklerine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun, daha nice sergilere. Güzel vakit geçirmenizi umuyorum." dedi.
Küratör Şen, "nevi şahsına münhasır" olarak tanımladığı Aycın'ın, hangi sanat dalıyla meşgul olursa olsun Türkiye'de kendi tarzıyla bilineceğini söyledi.
Sergide, Aycın'ın 41 yıllık sanat hayatı, 16 kitabı ve 1600 eseri arasından 19 çizgilik bir seçki oluşturduğunu ifade eden Şen, "Bu minik bir sergi ama zaten Aycın'ın işlerinin ötesinde büyük sergilerin olmasından yana değilim. Sergide göreceğiniz çizgiler her birinizin içerisinde bir ayna tutacaktır. Çünkü o dertler sizde varsa tercüman olacak. Her bir eserin karşısında gerçekten vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Vakit geçirdikçe içinize işleyen bir yol göreceksiniz ve o yolda bu çizgiyle buluşacaksınız. Belki de hiç karşılaşmadığınız bir deneyimi Hasan Aycın'ın kılavuzluğunda yaşayacaksınız." diye konuştu.
Sergi, 27 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.
Açılışın ardından moderatörlüğünü Cemal Şakar'ın üstlendiği, Ali Emre, Murat Pay ve Güray Süngü'nün Hasan Aycın'ın sanatı ve eserlerini irdelediği "Sanatının 41. Yılında Hasan Aycın" paneli gerçekleştirildi.

Sibel Eraslan, Zeytinburnu, Hasan Aycın, Güncel

Kaynak: AA

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