Hasan Basri Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dün yaşamını yitiren Türkiye sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Basri Bozkurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.<br><br>Bozkurt için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, TBMM Başkanı Yıldırım'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim yer aldı.<br><br>Cuma namazını Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılan Yıldırım, daha sonra Bozkurt için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Yıldırım, törende Bozkurt'un yakınlarına başsağlığı diledi.<br><br>Bozkurt'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.<br><br>Ankara merkezli Hidromek'i 1978'de kuran Hasan Basri Bozkurt, dün 71 yaşında vefat etmişti.