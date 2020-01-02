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Hasan Basri'nin 25.yılına ödül

Türkiye'nin en uzun soluklu müzik, eğlence, kültür programı "Türkü Diyenlerin" mimarı Hasan Basri Budak'a 25 yıldır Anadolu kültürüne verdiği hizmetten ötürü Motif Vakfı tarafından özel hizmet ödül verildi.

02.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:35 Hasan Basri'nin 25.yılına ödül
'nin en uzun soluklu müzik, eğlence, kültür programı "Türkü Diyenlerin" mimarı Hasan Basri Budak'a 25 yıldır Anadolu kültürüne verdiği hizmetten ötürü Motif Vakfı tarafından özel hizmet ödül verildi.

Türkü Diyenler programının yanı sıra televizyonda yapımcılığına imza attığı farklı programlar, ayrıca müzik yapımcılığında Anadolu kültürünü günümüz değerleriyle harmanlayarak dikkat çeken yapımlara imza atan Hasan Basri Budak, bu ödülün kendisi için çok özel ve değerli olduğunu ifade etti.

Hasan Basri, dijital dünyanın artık dünyamıza girdiği bu dönemde yayınlarına Ocak ayı itibari ile 'dan da https://www.youtube.com/hasanbasritv devam edeceğini söyledi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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