Hasan Biçer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ ŞARKÖY belediye başkan adayı olan Hasan Biçer isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TEKİRDAĞ ŞARKÖY ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Hasan Biçer isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TEKİRDAĞ ŞARKÖY adayı Hasan Biçer kimdir? BTP TEKİRDAĞ ŞARKÖY adayı Hasan Biçer yüzde kaç oy aldı?

Hasan Biçer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ ŞARKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Biçer ŞARKÖY ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. ŞARKÖY ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Hasan Biçer adlı BTP adayı toplamda 27 adet oy sayısına ulaştı.

Hasan Biçer Kimdir?

26. dönem CHP milletvekili adayı

TEKİRDAĞ ŞARKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.