Hasan Bozdoğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRŞEHİR MUCUR belediye başkan adayı olan Hasan Bozdoğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRŞEHİR MUCUR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Hasan Bozdoğan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRŞEHİR MUCUR adayı Hasan Bozdoğan kimdir? BTP KIRŞEHİR MUCUR adayı Hasan Bozdoğan yüzde kaç oy aldı?

Hasan Bozdoğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRŞEHİR MUCUR belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Bozdoğan MUCUR ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. MUCUR ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Hasan Bozdoğan adlı BTP adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

KIRŞEHİR MUCUR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.