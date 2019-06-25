25.06.2019 14:12
Haberler » Spor » Haber

Hasan Bulut Dünya Şampiyonası'na katılacak

Hasan Bulut Dünya Şampiyonası

Macaristan'ın Györ kentinde yapılan Artistik Cimnastik 1. Dünya Gençler Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Hasan Bulut ülkemizi temsil edecek.

Macaristan 'ın Györ kentinde yapılan Artistik Cimnastik 1. Dünya Gençler Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Hasan Bulut ülkemizi temsil edecek.

Defalarca milli formayla mücadele eden birçok Türkiye Şampiyonluğu olan başarılı sporcu Hasan Bulut bir ilke imza atarak Kayseri'yi cimnastik branşında Dünya Şampiyonası 'nda temsil eden ilk sporcu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli sporcuya ve İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Mehmet Bilgin 'e başarılar dileyerek, Türk Bayrağımızı göndere çektireceklerine inandığını belirtti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Dünya Şampiyonası , Hasan Bulut , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:16 Düğünde iyi oynamayan hakeme kırmızı kart gösterdi
15:16 Ozan Tufan yeni sezon öncesi sıkı çalışıyor
15:16 Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
15:15 Rasim Kara: Altyapıların en büyük sorunu tesisleşme
15:15 Trabzonspor, Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı
15:12 Yusuf Erdoğan adım adım Galatasaray'a
15:06 Futbolcu Joao Maleck karıştığı trafik kazasında kendi düğünlerine giden çiftin ölümüne sebep oldu