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Hasan Bulut'tan Gümüş Madalya

İtalya'da yapılan Artistik Jimnastik Gençler Akdeniz Oyunları hafta sonu yapılan müsabakalarla sona erdi.

30.09.2019 10:27Hasan Bulut'tan Gümüş Madalya
İtalya'da yapılan Artistik Jimnastik Gençler Akdeniz Oyunları hafta sonu yapılan müsabakalarla sona erdi.

Türkiye'yi temsil eden Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü ve Milli takım sporcusu Hasan Bulut başarısıyla göz doldurdu.

Sporcu Hasan Bulut ferdi olarak yarıştığı müsabakalarda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, takım halinde ise şampiyon oldular.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli sporcuyu ve antrenörü Mehmet Bilgin'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Hasan Bulut, İtalya, Spor

Kaynak: İHA

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