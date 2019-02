Hasan Can: Finale Çıkarsak Rakibimizin Galatasaray Olmasını İsteriz

Kaynak: DHA

ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde dün akşam Ümraniyespor, Trabzonsporu'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Galibiyet hakkında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Finale çıkarsak rakibimizin Galatasaray olmasını isteriz" dedi.Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Fenerbahçe ardından çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor'u mağlup ederek kupada saf dışı bırakan Ümraniyespor adını yarı finale yazdırdı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, takımı kutlayarak hedeflerine ulaşmaya başladıklarını ifade etti."YENİLSEK BİLE UEFA'YA GİTME ŞANSIMIZ OLACAK"Yarı finalde Galatasaray ile karşılaşmak istediklerini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, şöyle konuştu:"Ziraat Türkiye Kupasında dört büyükler dediğimiz takımlarımızın iki tanesi ile karşılaştık. Fenerbahçe ile karşılaştık ve kupadan elendi. Sonra Trabzonspor ile karşılaştık o da kupadan elendi. Yarı finalde karşılaşacağımız takımlar belli. Finale çıkarsak rakibimizin Galatasaray olmasını isteriz. O zaman yensek de yenilsek de fark etmiyor. Yenersek Avrupa'ya gideceğiz. Ümraniye-Barselona maçını hayal ediyorum dediğimde Barselona orada bir temsildi. Batıyı ve Avrupa Liglerini anlatmak için bir temsildi. Finalde Galatasaray ile karşılaşıp yenersek daha iyi olur ama yenilsek bile UEFA'ya gitme şansımız olacak."Başkan Hasan Can, Ümraniyespor'un nereden nereye geldiğini hatırlatarak, amatör bir kulüp olarak kurulduğunu ve Ümraniyespor'a bugünlere kadar gelmesinde emeği geçen kulüp başkanlarına ve yönetim kurullarına teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı. - İstanbul