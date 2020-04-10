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Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Erol Bulut'a Alanyaspor'dan izin çıktı! Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Erol Bulut'un teklif almadığını ancak teklif gelmesi ve hocanın istemesi doğrultusunda yolunu açacaklarını belirtti.

10.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:58

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Erol Bulut'un Fenerbahçe 'ye gidip gitmeyeceği ile ilgili de konuştu.

"HOCAMIZ İSTERSE GURURLA YOLUNU AÇARIZ"

Erol Bulut'un önünde durmayacaklarını kaydeden başkan, "Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın" ifadelerini kullandı.

Play-off sistemine sıcak bakmadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Play-off sisteminin olacağını düşünmüyorum. Bence sağlıklı olmaz. Liglerin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Kolay bir süreç olmayacak ama zamana ihtiyacımız var." dedi.

Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe’den teklif gelirse, Erol Bulut’un yolunu gururla açarız
Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe, Spor
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