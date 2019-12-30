Hasan Çavuşoğlu: "İlk yarıda hesapta olmayan puanlar kaybettik"

Süper Lig'in ilk yarısını değerlendiren Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini belirterek, ilk yarıda 29 puan topladıklarını ancak hesapta olmayan puanlar da kaybettiklerini söyledi.



Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıyı 29 puanla 6'ncı sırada tamamladıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, ilk yarıda inişli ve çıkışlı haftalar yaşadıklarını ancak genel anlamda başarılı bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi.



"Bu sezon 29 puan toplamayı başardık"



İlk yarıda 29 puan topladıklarını ancak hesapta olmayan puanlar da kaybettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Süper Lig'deki ilk 3 yılımızda ilk yarıları 18 puanla tamamlamıştık ancak bu sezon 29 puan toplamayı başardık. Bu da önemli bir başarıdır. Başta teknik heyet, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızın özverili çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza ve grup liderlerine, stadyumumuza gelerek bizleri yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz taraftar, şehir ve yönetim olarak Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik ve böyle devam edecek" dedi.



"Bu günlere birlikte hareket ederek geldik"



Amatör liglerden Süper Lig'e kadar tüm takımların iyi bir kamp dönemi geçirmesini temenni eden Çavuşoğlu şunları söyledi:



"Tüm takımların taraftarlarını da tebrik etmek istiyorum. Onlar da kendi takımlarını en iyi şekilde desteklediler. Kendi açımızdan bakacak olursak 2'nci yarı hazırlıklarımıza 5 Ocak'tan itibaren başlayacağız. Konyaspor maçında iyi bir galibiyet alarak ilk yarıyı tamamladık. Her iki takımı da centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bugüne kadar Alanyaspor'a destek veren ve katkıda bulunan başta Dış İşleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Alanya Belediye Başkanımız sayın Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu günlere birlikte hareket ederek geldik. Bundan sonra da öyle olacak. Herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA