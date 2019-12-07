Hasan Çavuşoğlu: Muslera tek başına maçı aldı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından deplasman ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İkinci yarı tek kale oynadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: "İlk yarıda Galatasaray'ın iki tane pozisyonu vardı. Bizim de ilk yarıda son 1 dakikada pozisyonumuz vardı. İkinci yarı tek kale bir maç vardı. Muslera'yı tebrik ederim. Bizimkiler beceriksiz ama Muslera'yı da tebrik ederim. Kimse alınmasın ama Muslera tek başına maçı aldı. Kötü oynamadık, iyi oynadık. Özellikle ikinci yarı 5-6 tane yüzde yüz pozisyonumuz var. Galatasaray'ın ikinci yarı pozisyonu yok. 1 tane atamadık. Çok üzgünüm. En kötü 1 puanla dönmemiz gerekirdi. 1 tane gol atsak 2-3 yapma şansımız da olabilirdi. Cisse'lik bir olay yoktu. Diğer arkadaşlarımız elinden geleni yaptı. Her futbolcu kaçırır. Tabii ki önemli bir oyuncu. Geçen haftada yoktu. Yerine oynayan oyuncularımız canla başla mücadele etti."

"TABİİ Kİ PENALTI"

Galatasaray'ın kazandığı penaltı hakkında gelen soruya yanıt veren Hasan Çavuşoğlu, "Penaltıda bir sıkıntı yok, verilebilir. Ama aynı pozisyonda izleyin Beşiktaş maçında Atiba'nın pozisyonu var. Çifte standart burada başlıyor. Orada vermiyorsan burada da vermeyeceksin. Orada veriyorsan burada da vereceksin. Tabii ki penaltı. Hepsine de verilmesi lazım" yanıtını verdi.

"CENGİZ, 'MUSLERA'NIN MAÇI OLDU' DEDİ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile maçı birlikte seyrettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile beraber maçı izledik. 'Muslera'nın maçı oldu' dedi. O da aynı fikirde. Muslera zaten inanılmaz peş peşe kurtarışlar yaptı. Son dakikalarda topu bile oyuna sokmakta geciktirdiler. Galatasaray'ı tebrik ederiz. İkinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi ama 1 tane gol atamadık" şeklinde konuştu.

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Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları