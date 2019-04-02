Hasan Çelik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MUŞ BULANIK belediye başkan adayı olan Hasan Çelik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUŞ BULANIK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Hasan Çelik isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MUŞ BULANIK adayı Hasan Çelik kimdir? Bağımsız MUŞ BULANIK adayı Hasan Çelik yüzde kaç oy aldı?

Hasan Çelik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MUŞ BULANIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Çelik BULANIK ilçesinde % 0,66 oranında oy almıştır. BULANIK ilçesinde % 0,66 oranında oy olan Hasan Çelik adlı Bağımsız adayı toplamda 75 adet oy sayısına ulaştı.

MUŞ BULANIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.