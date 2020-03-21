Hasan Doğru'dan 22 Mart Dünya Su Günü mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "22 Mart Dünya Su Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru,"22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yayımladığı mesajında suyun önemine ve kıymetine dikkat çekti. Başkan Doğru mesajında, "Ekonomik faaliyetler için yeri doldurulamaz bir kaynak olan su, biz canlıların hayatını devam ettirebilmesi için de yaşamsal bir kaynaktır. İnsan hayatının en başta gelen vazgeçilmezlerinden olan suyun bu özelliği, insanların var olduğu günden günümüze kadar su kaynaklarına yakın bölgelere yerleşmelerine ve bu yerleşim yerleri üzerinde büyük medeniyetler kurmalarına imkan sağlamıştır. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinin görülmeye başlandığı günümüz dünyasında deniz, nehir, göl gibi yeraltı ve yer üstü tüm su kaynaklarının her zamankinden daha fazla korunmasına tüm insanlık olarak duyarlılık gösterilmesini ve sorumluluk duygusuyla su konusuna hassasiyetle yaklaşılmasını zorunlu kılmaktadır. Gelecek nesillerden ödünç aldığımız dünyamızdaki tüm doğal kaynakların olduğu gibi su kaynaklarının da korunması ve tasarruflu tüketimi tek bir bireyden tüm insanlığa kadar geniş bir yelpazede hepimize önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sebeple yerel yönetimlerin, merkezi hükumetlerin, ulusal ve uluslararası toplumun, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yeterli su kaynaklarına sahip yaşanılabilir bir dünya bırakmaları adına su kaynaklarının korunmasına, bilinçli tüketilmesine ve geliştirilmesine dönük politika ve projeleri el birliği ile hayata geçirmeleri gerekmektedir. Bizler, birey, aile ve toplum olarak ab-ı hayatımız olan suyu israfa kaçmadan kullanmaya duyarlılık göstermeli, çocuklarımızın sağlıklı içme ve kullanma suyuna sahip olabilmelerinin bizlerin sorumluluğunda olduğu bilinciyle hareket etmeli ve bu bilincin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması noktasında gereken çabayı göstermeliyiz. Bu nedenle Araban Belediye Başkanı olarak 22 Mart Dünya Su Günü'nün ilçemiz genelinde yaşayan tüm canlıların ortak yaşamsal kaynağı olan su kaynaklarımızın korunmasına, suyumuzu bilinçli ve duyarlı kullanmamıza vesile olmasını diliyor, tüm Arabanlı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA