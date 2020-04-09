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Hasan Ecesoy Kentbank Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Hırvatistan'da kurulu Kentbank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hasan Ecesoy getirildi.

09.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:29
Hasan Ecesoy Kentbank Yönetim Kurulu Başkanı oldu
Hırvatistan 'da kurulu Kentbank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hasan Ecesoy getirildi.

Süzer Grubu bünyesine 2011 yılında katılmasıyla birlikte Hırvatistan'da finans ve bankacılık alanında hızla büyüyen KentBank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna Hasan Ecesoy getirildi. Ecesoy, Mart ayı itibariyle Süzer Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevini de üstlendi.

Süzer Grubu CEO'su Sami Çakır, Hasan Ecesoy'un kendi bünyelerine katılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Grubun Yönetim Kurulunu önemli bir atamayla güçlendirdiğini söyledi. Ecesoy'un önümüzdeki dönemde KentBank'ın da Hırvatistan'daki büyüme vizyonuna liderlik edeceğini kaydetti. Çakır, KentBank'ın Hasan Ecesoy liderliğinde dijital bankacılıkta yenilikçi uygulamaların adresi olacağını sözlerine ekledi.

Hasan Ecesoy da "Ekonomimize ilave istihdam oluşturarak birlikte yeni başarı öyküleri yazacağımıza ve yer aldığımız sektörlerin tamamında değer oluşturmaya devam edeceğimize eminim. Bilindiği gibi ülkemizde özellikle son 15 yılda Türk bankacılık sektöründe büyük bir dönüşüm yaşandı. Günümüzde Türk bankacılık sektörü, güçlü sermaye ve likidite yapısı, kaliteli-deneyimli insan kaynağı, yüksek teknolojili altyapısıyla gerek uygulama ve hizmet kalitesi gerek dağıtım kanalları çeşitliliği, mobil uygulamaların derinliği ve gerekse geniş ürün yelpazesi ile birçok Avrupa ülkesinin standartlarının üzerindedir. Yeni dönemde ülkemizdeki bu büyük birikimi Süzer Grubu'nun köklü finans sektörü deneyimi ile birlikte Hırvatistan'a taşımak hedefindeyiz. Bilgi işlem altyapısına ve tüm süreçlerin uçtan uca dijitalleşmesine yönelik yatırımlarımıza hız veriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Hırvatistan, Ekonomi
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