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Hasan Göleti, Milli Ekonomiye 17 milyon TL katkı sağlayacak

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde su ihtiyacını karşılayacak olan Hasan Göleti Sulama ve İçme Suyu Projesi'nde ishale boru hattı sevkiyatı başladı.

04.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:25Hasan Göleti, Milli Ekonomiye 17 milyon TL katkı sağlayacak
'nun ilçesinde su ihtiyacını karşılayacak olan Hasan Göleti Sulama ve İçme Suyu Projesi'nde ishale boru hattı sevkiyatı başladı.

Taşköprü'de doğal kaynaklı olarak içme suyu ihtiyacının yanı sıra 12 köyün sulama ihtiyacını da karşılayacak olan Hasanlı Göleti Sulama ve İçme Suyu Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında boru hattı ishale sevkiyatına başlanıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Hasanlı Göleti'nde sevkiyatın yapıldığı yerde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Çatal, çalışmaların aralıksız devam ettiği ve ilçenin en büyük eksiklerinden biri olan içme suyuna kısa sürede kavuşacağını dile getirdi.

Çatal, bu hafta sevkiyatın biteceğini dile getirerek, ishale borularının yapılmasına ise 2020 Şubat ayında başlanılacağını belirtti.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Çalışmaların devam ettiği Taşköprü Hasanlı Barajının tamamlanması ile 10 bin 630 dekar tarım arazisinin sulanması ve Taşköprü ilçesine yıllık 1,58 milyon metreküp içme suyu sağlanacak.

Temelden 42,50 metre yüksekliği ile Hasanlı Barajı 987,62 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak. Hasanlı Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 17 milyon 656 bin 430 TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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