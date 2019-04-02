Hasan Hüseyin Afşar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇORUM İSKİLİP belediye başkan adayı olan Hasan Hüseyin Afşar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇORUM İSKİLİP ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Hasan Hüseyin Afşar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇORUM İSKİLİP adayı Hasan Hüseyin Afşar kimdir? BTP ÇORUM İSKİLİP adayı Hasan Hüseyin Afşar yüzde kaç oy aldı?

Hasan Hüseyin Afşar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇORUM İSKİLİP belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Hüseyin Afşar İSKİLİP ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. İSKİLİP ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Hasan Hüseyin Afşar adlı BTP adayı toplamda 20 adet oy sayısına ulaştı.

ÇORUM İSKİLİP ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.