Hasan Hüseyin Akıncı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KONYA ILGIN belediye başkan adayı olan Hasan Hüseyin Akıncı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA ILGIN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hasan Hüseyin Akıncı isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KONYA ILGIN adayı Hasan Hüseyin Akıncı kimdir? Bağımsız KONYA ILGIN adayı Hasan Hüseyin Akıncı yüzde kaç oy aldı?

Hasan Hüseyin Akıncı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KONYA ILGIN belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Hüseyin Akıncı ILGIN ilçesinde % 7,61 oranında oy almıştır. ILGIN ilçesinde % 7,61 oranında oy olan Hasan Hüseyin Akıncı adlı Bağımsız adayı toplamda 2.599 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA ILGIN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.