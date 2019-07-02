02.07.2019 16:29
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Hasan Hüseyin'e Milli davet

Hasan Hüseyin

İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç futbolcusu Hasan Hüseyin Acar'a milli takım daveti geldi.

İstikbal Mobilya Kayserispor 'un genç futbolcusu Hasan Hüseyin Acar 'a milli takım daveti geldi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un geçtiğimiz sezon Eskişehirspor 'dan transfer ettiği genç orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'a milli davet geldi. Azerbaycan Futbol Federasyonu , sarı kırmızılı takımın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'a milli takımında oynama teklifini iletti. Hasan Hüseyin Acar, bu teklife sıcak bakıyor ve Azerbaycan milli oyuncusu olmayı düşünüyor.

Hasan Hüseyin, "Teklif geldiği doğrudur. Düşünüyorum ve sıcak bakıyorum. Milli olmayı herkes ister. A milli formayı giymek isterim ancak Azerbaycan milli takımında da oynamak gurur verir" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya , Hasan Huseyin , Kayserispor , Spor

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