Hasan Hüseyin Uğurlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Afyonkarahisar belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uğurlu oldu. Saadet Partisi adayı Hasan Hüseyin Uğurlu, Afyonkarahisar belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Afyonkarahisar belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Afyonkarahisar belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uğurlu ile ilgili seçim sonuçları ve Afyonkarahisar belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Afyonkarahisar belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uğurlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Afyonkarahisar belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Afyonkarahisar aday yarışı ve Afyonkarahisar seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Afyonkarahisar Seçim Bilgileri

Afyonkarahisar belediyesi için toplam sandık sayısının 457 olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar belediyesi için açılan sandık sayısının ise 457 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Afyonkarahisar belediyesi için katılım oranının ise % 88,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Afyonkarahisar toplam seçmen sayısının ise 148.907 olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 131.095 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Uğurlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Afyonkarahisar belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Hüseyin Uğurlu, Afyonkarahisar yarışında % 0,58 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Hasan Hüseyin Uğurlu toplamda 741 adet oy sayısına ulaştı.

Hasan Hüseyin Uğurlu Kimdir?

Hasan Hüseyin Uğurlu, 1980 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Universitesi İşletme Fakültesi'nde 2004 yılında tamamladı.

2004-2005 yılları arasında kısa dönem askerlik hizmetinde bulundu. 2008 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

Siyasi olarak Refah Partisi Gençlik Kolları, Saadet Partisi Yönetim Kurulu Uyeliği, Belediye Başkan Adaylığı ve 2015 - 2018 yıllarında Milletvekili Adayı oldu.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği şube komisyonlarında görev aldı. Son olarak İSOMDER Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevinin yanında çeşitli dernek, vakıf ve odalarda üye olarak çalışmalarını yürütmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Uğurlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Afyonkarahisar belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.