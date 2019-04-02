Hasan Hüseyin Uyar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Konya büyükşehir belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uyar oldu. Saadet Partisi adayı Hasan Hüseyin Uyar, Konya büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Konya büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Konya büyükşehir belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uyar ile ilgili seçim sonuçları ve Konya büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Konya büyükşehir belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uyar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Konya büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Konya aday yarışı ve Konya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Konya Seçim Bilgileri

Konya büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 5.044 olduğu belirlendi.

Konya büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 5.044 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Konya büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 84,40 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Konya büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.522.655 olduğu belirlendi.

Konya büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.285.194 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Uyar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Konya büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Hüseyin Uyar, Konya yarışında % 4,11 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Hasan Hüseyin Uyar toplamda 50.099 adet oy sayısına ulaştı.

Hasan Hüseyin Uyar Kimdir?

Konya'nın Hadim ilçesi'nde 1975'te doğdu. Konya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Ardından İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Uyar, Refah Partisi Konya ve İstanbul İl Gençlik Kolları'nda, Milli Gençlik Vakfı'nın çeşitli kademelerinde görev aldı. 2011 ve 2015 genel seçimlerde milletvekili adayı oldu. Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Uyeliği ve il başkanlığı da yaptı. İngilizce ve Arapça bilen Uyar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Konya büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.