Haberler » Spor » Hasan Hüseyin ve Djedje cezalı - Spor

Hasan Hüseyin ve Djedje cezalı

Hes Kablo Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar ile Dja Djedje, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

19.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:22Hasan Hüseyin ve Djedje cezalı
Hes Kablo 'da Hasan Hüseyin Acar ile Dja Djedje, maçında forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 19. haftasında sahasında oynayacağı Ankaragücü maçında orta sahanın iki önemli ismi olan Hasan Hüseyin Acar ve Dja Djedje'den faydalanamayacak. Her iki oyuncu da, Alanyaspor ile oynanan müsabakada gördükleri sarı kart sonrasında cezalı duruma düştüler.

Alanyaspor maçının 45.dakikasında sarı kart gören Hasan Hüseyin Acar ve 55.dakikada sarı kart gören Dja Djedje önümüzdeki hafta Kayseri'de oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecekler.

Hem Hasan Hüseyin Acar hem de Dja Djedje Salı günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçında Fenerbahçe karşısında forma giyebilecekler. - KAYSERİ

Hasan Hüseyin Acar, Kayserispor, Ankaragücü, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:30  Fenerbahçe'de gözler kupa maçına çevrildi
15:23  TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Yomraspor: 2
15:22  Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları sona erdi
15:22  ING All-Star 2020
15:22  MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
19.01.2020 15:41:43