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Hasan Kaçan, Beykoz'da söyleşiye katıldı

Karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, insan ruhunun sanata ihtiyacı olduğunu belirterek, "Sanatın olmadığı toplumlarda incelik ve zarafet ortadan kalkar. Sosyal hayatın içinde sanat olduğu zaman huzur ve sükunet beraberinde gelir." dedi.

22.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:46Hasan Kaçan, Beykoz'da söyleşiye katıldı
Karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, insan ruhunun sanata ihtiyacı olduğunu belirterek, "Sanatın olmadığı toplumlarda incelik ve zarafet ortadan kalkar. Sosyal hayatın içinde sanat olduğu zaman huzur ve sükunet beraberinde gelir." dedi.
Kaçan, yazar Saadettin Acar moderatörlüğünde, Beykoz Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gündem Dışı Konuşmalar" söyleşisine katıldı.
Sanatın endüstri haline geldiğini ifade eden Kaçan, sanatta farklı düşüncelerin olabileceğine işaret etti.
Kaçan, "Düşünceler değişebilir. İnsanların düşüncelerinin değişmesine çok şahit oldum. Ancak insanın duruşu değişmemeli kanaatindeyim. Eğer insan ahlaklıysa dürüstse iyi ve emin bir insan olarak tanınıyorsa onun hangi görüşten olduğunun bir önemi yoktur." diye konuştu.
Tarihte padişahların, şehzadelerin, hanım sultanların ve diğer meslek sahibi şahsiyetlerin sanatla bir şekilde meşgul olduklarını aktaran Kaçan, "İnsan ruhunun sanata ihtiyacı var. Sanatın olmadığı toplumlarda incelik ve zarafet ortadan kalkar. Sosyal hayatın içinde sanat olduğu zaman huzur ve sükunet beraberinde gelir." ifadelerini kullandı.
Sanatı bir zamanlar çıkardığı derginin de adı olan "Ustura"ya benzettiğini ifade eden sanatçı, o usturanın doğru ve düzgün kullanıldığında insanların ihtiyacını gördüğünü ancak toplumlara zarar vermek için de kullanılabileceğini dile getirdi.
Sosyal medyanın kutuplaştırıcı etkisine de değinen Kaçan, sosyal mecralarda sürekli kötü ve yanlış şeylerin paylaşıldığını zamanla bunların normalleşeceğinden endişe ettiğini belirtti.

Necmettin Erbakan, Beykoz Belediyesi, Hasan Kaçan, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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