Hasan Kaçan'dan Gökhan Özoğuz'a Erdoğan cevabı!

Ekmem Teknesi dizisiyle adını duyuran oyuncu Hasan Kaçan , Gökhan Özoğuz 'un Ekrem İmamoğlu paylaşımına cevap verdi.

EKREM İMAMOĞLU'NU ÖVMÜŞTÜ

Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Herkesin meşrebi vardır ,farklıdır. Bundan önce hep bir eksik hep bir fazla derken, Benim meşrebime birebir uyan ilk siyasi şahsiyet Ekrem İmamoğlu oldu! Samimiyet çok güçlüdür! Görevinde başarılar. Ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

"SANATÇI SADECE ERDOĞAN'A MUHALİFTİR DEYİN KURTULUN"

Bu paylaşım üzerine Hasan Kaçan'dan Özoğuz'a evap geldi. Kaçan "Gökhancım, Din kardeşi olmamız aynı siyasi görüşte olmamızı gerektirmez. "Meşrebim" dediğin görüşün, din kardeşlerine yaptığı zulümleri de bilemeyebilirsin. Ama artık şu "Sanatçı muhaliftir" palavrasını bırakın. "Sanatçı Erdoğan'a muhaliftir." deyin. Siz de rahat edin biz de." ifadelerini kullandı.