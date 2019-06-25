25.06.2019 22:14
Haberler » Magazin » Haber

Hasan Kaçan'dan Gökhan Özoğuz'a Erdoğan cevabı!

Ekmek Teknesi dizisiyle adını duyuran oyuncu Hasan Kaçan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gökhan Özoğuz'un Ekrem İmamoğlu paylaşımına destek verdi.

Ekmem Teknesi dizisiyle adını duyuran oyuncu Hasan Kaçan , Gökhan Özoğuz 'un Ekrem İmamoğlu paylaşımına cevap verdi.

EKREM İMAMOĞLU'NU ÖVMÜŞTÜ

Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Herkesin meşrebi vardır ,farklıdır. Bundan önce hep bir eksik hep bir fazla derken, Benim meşrebime birebir uyan ilk siyasi şahsiyet Ekrem İmamoğlu oldu! Samimiyet çok güçlüdür! Görevinde başarılar. Ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

"SANATÇI SADECE ERDOĞAN'A MUHALİFTİR DEYİN KURTULUN"

Bu paylaşım üzerine Hasan Kaçan'dan Özoğuz'a evap geldi. Kaçan "Gökhancım, Din kardeşi olmamız aynı siyasi görüşte olmamızı gerektirmez. "Meşrebim" dediğin görüşün, din kardeşlerine yaptığı zulümleri de bilemeyebilirsin. Ama artık şu "Sanatçı muhaliftir" palavrasını bırakın. "Sanatçı Erdoğan'a muhaliftir." deyin. Siz de rahat edin biz de." ifadelerini kullandı.

Hasan Kaçan'dan Gökhan Özoğuz'a Erdoğan cevabı!
Ekrem İmamoğlu , Gökhan Özoğuz , Hasan Kaçan , Magazin

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
22:36 Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen Acun Ilıcalı itirafı!
22:14 Hasan Kaçan'dan Gökhan Özoğuz'a Erdoğan cevabı!
20:15 Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na açık mektup: Ben hazırım!
18:18 Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çocukları bakıcıları tarafından darp edildi
17:40 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, bikinili fotoğrafıyla büyüledi!
15:49 Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatacağını duyurdu
15:33 Kıvanç Tatlıtuğ zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı