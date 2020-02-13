Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldı mı? Kaçan'dan ilk açıklama

BirGün'den İsmail Arı'nın iddiasına göre, İBB'ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi 22 Haziran 2016 tarihinde "Heredot Cevdet Sohbetleri Özel Etkinliği" adı altında ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Kaçan'la 93 bin 750 liralık iki ayrı sözleşme imzalandı.

Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da İBB kasasından Kaçan'a toplam 187 bin 500 liralık ödeme yapıldı. İBB ile Kaçan arasında imzalanan sözleşmenin süresi ise "sekiz gün" olarak belirtildi. Belediye kasasından Kaçan'a günlük ortalama 23 bin TL ödendi.

'Mesleği bırakırım!'

Hakkında çıkan haberlere Twitter hesabından isyan eden Hasan Kaçan ise şunları söyledi: "Birgün ve Milli Gazete'nin el ele 'Dudak uçuklatan rakam!' dedikleri: Ramazan ayında toplam 8 gösteri yapmışız. Gösteri başına, başrol, oyuncular, senaryo, makyöz, kuaför= 23.375. TL Stopaj+KDV dahil. @milligazetecom gösteri sektörüne sorun. Fahiş bir rakamsa mesleği bırakırım."