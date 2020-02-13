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Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldı mı? Kaçan'dan ilk açıklama

Ekmek Teknesi'nde canlandırdığı 'Heredot Cevdet' karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Hasan Kaçan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AK Parti tarafından yönetildiği dönemde yaptığı bir etkinlik için kendisine 8 gün için 187 bin 500 lira ödendiği iddia edildi. Oyuncu, hakkındaki iddialara Twitter hesabından yanıt verdi

13.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:41Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldı mı? Kaçan'dan ilk açıklama

BirGün'den İsmail Arı'nın iddiasına göre, İBB'ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi 22 Haziran 2016 tarihinde "Heredot Cevdet Sohbetleri Özel Etkinliği" adı altında ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Kaçan'la 93 bin 750 liralık iki ayrı sözleşme imzalandı.

Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da İBB kasasından Kaçan'a toplam 187 bin 500 liralık ödeme yapıldı. İBB ile Kaçan arasında imzalanan sözleşmenin süresi ise "sekiz gün" olarak belirtildi. Belediye kasasından Kaçan'a günlük ortalama 23 bin TL ödendi.

'Mesleği bırakırım!'

Hakkında çıkan haberlere hesabından isyan eden Hasan Kaçan ise şunları söyledi: "Birgün ve Milli Gazete'nin el ele 'Dudak uçuklatan rakam!' dedikleri: Ramazan ayında toplam 8 gösteri yapmışız. Gösteri başına, başrol, oyuncular, senaryo, makyöz, kuaför= 23.375. TL Stopaj+KDV dahil. @milligazetecom gösteri sektörüne sorun. Fahiş bir rakamsa mesleği bırakırım."


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hasan Kaçan, Twitter, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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