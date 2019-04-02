Hasan Kalkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DÜZCE belediye başkan adayı Hasan Kalkan oldu. Bağımsız adayı Hasan Kalkan, DÜZCE belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? DÜZCE belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız DÜZCE belediye başkan adayı Hasan Kalkan ile ilgili seçim sonuçları ve DÜZCE belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız DÜZCE belediye başkan adayı Hasan Kalkan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte DÜZCE belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. DÜZCE aday yarışı ve DÜZCE seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

DÜZCE Seçim Bilgileri

DÜZCE belediyesi için toplam sandık sayısının 354 olduğu belirlendi.

DÜZCE belediyesi için açılan sandık sayısının ise 354 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

DÜZCE belediyesi için katılım oranının ise % 85,42 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

DÜZCE toplam seçmen sayısının ise 114.146 olduğu belirlendi.

DÜZCE belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.505 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız DÜZCE Belediye Başkan Adayı Hasan Kalkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DÜZCE belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Kalkan, DÜZCE yarışında % 0,47 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Hasan Kalkan toplamda 437 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız DÜZCE belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.