Hasan Karaosmanoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MANİSA KIRKAĞAÇ belediye başkan adayı olan Hasan Karaosmanoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA KIRKAĞAÇ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Hasan Karaosmanoğlu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MANİSA KIRKAĞAÇ adayı Hasan Karaosmanoğlu kimdir? Bağımsız MANİSA KIRKAĞAÇ adayı Hasan Karaosmanoğlu yüzde kaç oy aldı?

Hasan Karaosmanoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MANİSA KIRKAĞAÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Karaosmanoğlu KIRKAĞAÇ ilçesinde % 21,52 oranında oy almıştır. KIRKAĞAÇ ilçesinde % 21,52 oranında oy olan Hasan Karaosmanoğlu adlı Bağımsız adayı toplamda 5.368 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA KIRKAĞAÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.