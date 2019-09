Hasan kartal: bizim aşağı ile işimiz yok güçlü bir takımız

"Alt yapı tesislerimizi bitiriyoruz"

"Taraftarımız çok değil ama ekonomimiz güçlü"

"İstanbul hegemonyası diye bir şeye katılmıyorum"

"Lig bu sezon sürprizlerle dolu olacak"

"Ankaragücü iyi yerlerde olacaktır"





Hasan Kartal, "Biz çok uyumlu bir takım kurduğumuzdan eminiz. Bu sene iyi seyir sergileyecek bir takım olacağız. Anadolu takımları da başarılı olur, şampiyon olur. İşte biz bu devrimi yapmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 3 haftasında 7 puan toplayan Çaykur Rize spor'da Başkan Hasan Kartal, hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Başkan Hasan Kartal, transferleri İsmail Kartal ve sportif direktörün ortak kararı ile yaptıklarını belirterek, "Hocamız, sportif direktör ve biz bir grup oluşturduk. Gurubun evet dediği ve ekonomik olarak da hepimizin uygun göreceği şekilde bir kadro yaptık. Ne ekonomik olarak kulübü zorladık ne de eksiğimiz kaldı. Hemen hemen %99 hocamızın isteği ile transferi tamamladık. Hocanın ve sportif direktörün olmaz dediği sporcuyu almadık. Ekibi çok iyi kurduk. Şimdi zaten son aldığımız Umar'la da transferi tamamladık. Milli maçlar nedeniyle 2 hafta ara var. Ligin yeniden başlaması ile takımlar bundan sonra görünecek. Ne yaptık, ne şekilde oldu, uyumlu mu olur uyumsuz mu olur 2 hafta sonraki bizim Göztepe maçında belli olur. Biz çok uyumlu bir takım kurduğumuzdan eminiz. Biz bu yıl iyi futbol sergileyecek bir takım olacağız" diye konuştu.

"BİZİM LİG'DE AŞAĞI İLE İŞİMİZ YOK GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ"

Tek hedeflerinin her maçtan 3 puan almak olduğunu dile getiren Kartal, "Her maçtan 3 puan alırsak mutlaka yukarıya oynayacağız. Bizim ligde aşağı ile işimiz yok, biz güçlü bir takımız artık. Bundan sonra Rizespor'un düşme tehlikesi olacak gibi bir düşünce bizim hiç aklımızdan geçmedi, geçmez de. Biz iyi bir takım yaptık, kalıcı bir şekilde lige devam edecek takımı da daha sağlam bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Geçen sene kiralıklarla dolu olan bir takımdı şimdi kendi oyuncumuz artık bu çocuklar. Bu çocuklarla iyi bir iskelet oluşturduktan sonra seneye de bunun üzerine bir şeyler aldıktan sonra çok daha güçlü bir takım olacağız" şeklinde konuştu.

"ALT YAPI TESİSLERİMİZİ BİTİRİYORUZ"

Alt yapı konusunda önemli atılımlarda bulunduklarını belirten Hasan Kartal, "Alt yapı tesislerimizi bitiyoruz. Bundan sonra inşallah kendi çocuklarımızı oynatmak kaydıyla, ufak tefek eksiklerimizi tamamlamak kaydıyla Rizespor'un bir iskeleti olacak ve hep yukarıya oynayacak. Bundan hiç şüphemiz yok" dedi.

"TARAFTARIMIZ ÇOK DEĞİL AMA EKONOMİMİZ GÜÇLÜ"

Kartal, büyük takım küçük takım diye bir algım yok diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok taraftarı olan, az taraftarı olan takımlar var. Çok taraftarı olan ama borç içinde yüzen takımlar, az taraftarı olup ekonomik gücü iyi olan takımlar. Bizim taraftarımız çok değil ama ekonomik gücümüz onlardan çok daha iyi. Hiçbir sıkıntımız yok, borcumuz yok evelallah bankalara gidip yapılandırma istemeyen bir kulübüz. Bizim tek eksiğimiz var. Taraftarımızı büyüttüğümüz zaman biz de büyük taraftar olacağız. Bu büyük takım dediğimiz taraftarı çok olan takımlarda tabii ki taraftar baskısı oluyor. İşte Beşiktaş maçında gördük. O ambiyans farklı bir şey. Bu manevi bir destektir, hepsi bir dua etse bile onlara yarar o kadar insan dua ediyor, bizimkilerin duasıyla onların duası farklı olur. Ama tabii ben daha çok dua ediyorum onun için sıkıntı yok. Bizim büyük takım olabilmemiz için taraftar sayımızı artırmamız lazım. Hiçbir zaman ben hakemlerimize de özellikle söylüyorum taraftardan etkilenmemeleri lazım. Hakem sahaya çıktığı zaman düzgün bir şekilde yönetmesi lazım, kul hakkına girmemesi lazım."

"İSTANBUL HEGEMONYASI DİYE BİR ŞEYE KATILMIYORUM"

Ligde var olan algıyı değiştirmek istediklerini vurgulayan Hasan Kartal, "İstanbul hegemonyası diye bir şeye katılmıyorum. Bu hegemonyayı oluşturan Türk halkı. İstanbul takımlarına daha öncelik verip onları tutuyorlar. Aslında Anadolu takımlarını daha fazla destekleseler, Anadolu takımlarının yanında olsalar, Anadolu takımları da başarılı olur, şampiyon olur. İşte biz bu devrimi yapmak istiyoruz. Biz bu algıyı artık değiştirmek istiyoruz. Biz hem taraftarımızı yükseltmek hem de Anadolu'da şampiyon olacak bir Rizespor oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

"YABANCI KURALINDA SİSTEM DEĞİŞMELİ"

Kartal, yabancıya sıcak bakmadığını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem ekonomik olarak sıcak bakmam hem de spor yapacaksa bizim çocuklarımız yapsın. Başkasının sporcusuyla başarılı olmaktansa bizimkinin başarısızlığını daha çok tercih ederim. Ama önce bir sistem kurulmuş ki, Türkiye'de kurulan sistem çerçevesinde senin yapacağın bir şey yok. Mecburen yabancıya doğru gidiyorsun. Beni eleştirenler çok siz yabancıya karşısınız ama 10 tane yabancıyla oynuyorsunuz. Buna katılıyorum beni sistem ona sürüklüyor. Aslında bu sistemin düzeltilmesi lazım, bu sistem düzeltilirse o zaman yabancı sayısı aşağıya düşerse alt yapıya daha çok önem veririz. Alt yapıya önem verdikten sonra da bizim çocuklar yukarıya doğru çıkar. Buna bir sistem getirilmesi lazım, bu spor kulüplerinin yapabileceği bir şey değil. Bunu Spor Bakanlığı'nın yapması lazım."

"LİG BU SEZON SÜRPRİZLERLE DOLU OLACAK"

Ligin bu sezon beklenildiğinden farklı geçeceğini belirten Hasan Kartal, "Alanyaspor lider 3'te 3 yaptı. Ben ligde ileriye doğru gittiğimizde önümüzdeki maçlarda eğer transferler uyum sağlarsa takımlar başarılı olabilir. Ama bazı takımlarda uyum sağlayamayacak sporcular var. Ben zannetmiyorum her transfer yapan takımın başarılı olacaklarını. Bu sene bana göre ligde çok sürprizler olabilir. Kafanızda oluşturduğunuz takımlar yukarılarda olmayabilir" dedi.

"ANKARAGÜCÜ İYİ YERLERDE OLACAKTIR"

Ankaragücü'nün transfer yasağını kaldıramaması ile ilgili konuşan Kartal, "Ben Ankaragücü'nü seviyorum, çünkü Ankara'da yaşıyoruz. Ankaragücü'nün gerçekten çok değerli bir seyircisi var. Ankaragücü'nün daha iyi yerlerde olmasını çok temenni ediyorum. Ankaragücü düşecek gibi bir düşünce kafamda yoktur olmaz da. Ankaragücü yine belli yerlerde olur diye düşünüyorum. Çünkü bu seyirci baskısı farklı bir şey. Seyirci baskısı, yönetime, hakeme, siyasilere baskıdır. Onun için ben Ankaragücü'nün iyi yerlerde olacağını düşünüyorum" diye konuştu.