Hasan Kartal'dan limit aşımı uyarısı!

"Limit aşımı artışı yaparsanız 'nasıl olsa bir şekilde bu işler çözülüyor' gibi intiba yaratırsınız

"Ne kadar bu işi uzatırsanız, gittikçe daha sıkıntıya gider. Bir yerde dur demek lazım"

"İpin ucunu kaçırmamak lazım"

"Böyle tedbirlerle Türk futbolu kurtulmaz"

Aytekin KALENDER - RİZE/ DHA

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Türk futbolunun kurtuluşunun gerçek bir anayasasının olması, her kulüp başkanının da borçlardan sorumlu olması, yönetimde yaptığı yanlışlardan sorumlu olması, yöneticilerin sorumlu olması lazım. Kulüplerin böyle ufak-tefek tedbirlerle kurtulacağını zannetmiyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) futbol gelirlerini harcama limit aşımını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasını değerlendirdi.

Ara transfer dönemi öncesi kulüplerin sıkıntıda olduğunu dile getiren Kartal, "Ara transfer dönemi yaklaştı. 3 maç sonra transferler başlıyor. Birçok kulübün sıkıntısı var, transfer yapma yasağı bulunuyor. Yüzde 30 kulüpleri biraz sıkıntıya sokuyor. Şimdi ise yüzde 40'a çıkarıyorlar. Aslında burada bir şekilde sıkıntılı kulüpleri koruma gibi bir anlayış var ama bu ipin ucunun kaçırıldığı zaman da nereye kadar gider bilmiyorum. Aslına bakarsanız federasyon kulüplerin genel yapısına bakarak böyle bir karar almıştır. Benim düşüncem de, ne kadar bu işi uzatırsanız, gittikçe daha sıkıntıya gider. Bir yerde dur demek lazım diye düşünüyorum" diye konuştu.

"İPİN UCUNU KAÇIRMAMAK LAZIM"

Başkan Hasan Kartal, TFF'nin kararına saygılı olduklarını ama ipin ucunu kaçırmamanın gerektiğini vurgulayarak, "Birçok kulübün son mali durumu şimdi az çok belli olmuştur. Mali durumlarının değerlendirilmesi neticesinde böyle bir karar alınmıştır. Yani federasyon, ihtiyaç duyulduğu için böyle bir karar almıştır. En son giden mali tablolara göre bu karar alınmıştır diye sanıyorum. Kendini yüzde 30'a hazırlayan diye bir şey yok. Bazı kulüplerin ekonomik durumu iyidir. Süper Lig'deki kulüplerin içerisinde yüzde 50'si-70'i iyi olmasına rağmen yüzde 40 kadar bazı kulüplerin sıkıntıları vardı. O sıkıntıları da nasıl aşacak? Yüzde 30 yetmiyor ki yüzde 40'a çıkaracak, bu şekilde aşacak. Ama doğru mudur? Federasyonun aldığı karara saygılıyız ama şahsi düşüncem ipin ucunu kaçırmamak lazım" şeklinde konuştu.

"BÖYLE TEDBİRLERLE TÜRK FUTBOLU KURTULMAZ"

Harcama limitinin yükseltilmesi gibi tedbirlerle Türk futbolunda sorunların giderilemeyeceğine dikkat çeken Kartal, "Yönetime 3-5 tane art niyetli başkan geldiği zaman kulüpleri büyük sıkıntılara sokabiliyor. Kulübün de yıllarca bu ekonomik sıkıntıyı çözememesine sebep oluyor. Burada asıl olan, gerekli tedbirleri almak. Bu tür sıkıntıları yaşamayacak hale getirmek, yoksa günü kurtarmak için yüzde 30'u, yüzde 40'a çıkarmak ya da başka şeylerle sonuca varamayız. Türk futbolunun kurtuluşunun gerçek bir anayasasının olması, her kulüp başkanının da borçlardan sorumlu olması, yönetimde yaptığı yanlışlardan sorumlu tutulması, yöneticilerin sorumlu olması gerekir. Yani bir şart getirmek kaydıyla kulüpler kurtulur, yoksa bu kulüplerin böyle ufak tefek tedbirlerle kurtulacağını zannetmiyorum" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bir çok kulübün bankalarla arasında sorun olmadığını dile getirerek, "Rizespor olarak böyle bir problemimiz yok. Birçok kulübün de bildiğim kadarıyla bankalara problemi yok. Bir açıdan baktığınız zaman bankalardan alınan bu kredi, neticede ödenecek. Bunu kulüpler ödeyecek ama nasıl ödeyecek, ne şekilde ödeyecek bilmiyorum. Tabii bir şekilde ödeyecek. Bankalar bir sözleşme çerçevesinde bu paraları ödediler, yapılandırma yaptılar. Bunlar ödenecek. Aslında bir açıdan baktığımız zaman bu peşkeş çekmek değil, yani bankalar peşkeş çekmiyor. Ama bu kulüpler, bankalara yapmış olduğu bu yapılandırmayı ödeyemediği zaman da, eğer yüzde 30'u yüzde 40'a çıkardığınız gibi bir aralık açarsanız, farklı bir şeyler getirirseniz, o zaman insanların düşüncesi ne oluyor? "Gelen hovarda bir kulüp başkanı rahat bir şekilde harcar; yapar, eder, nasıl olsa bir şekilde bu işler çözülüyor." Bu şekilde intiba vermemek lazım" diye konuştu.

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-Hasan Kartal'ın açıklamaları