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Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması: Transferden yüzde 15 pay alacağız

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin transferi ile ilgili açıklama yaptı. Kartal, golcü oyuncunun Avrupa'ya transfer olması durumunda transferden yüzde 15 pay alacaklarını açıkladı.

19.09.2019 12:54

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'in son dönemde yurt dışından ünlü kulüplerin takibinde olmasının gurur verici olduğunu belirtti.

"AVRUPA'YA GİDERSE YÜZDE 15 PAY ALACAĞIZ"

Kartal, "Vedat, Rizespor'a gelinceye kadar Türkiye'de oynadığı kulüplerde sportif ve ahlak yönünden harika bir sporcu olduğunu gösterdi. Bize geldi ve en iyi şekilde Rizespor'u temsil etti. Şimdi Fenerbahçe'nin başarısı için ter döküyor. İnanıyorum ki, Vedat çok başarılı olacaktır. Avrupa'dan geldiği söylenen teklifler veya takip altında olması bizi çok mutlu ediyor.Bahsedildiği gibi Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi çok mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe ile onun adının anılması" diye konuştu.

"ÇOK DOĞRU İŞLER YAPIYORUZ"

"Biz Rizespor olarak yeni Vedat'lar hazırlıyoruz" ifadesini kullanan Kartal, "Sezon sonu birçok futbolcumuza inanılmaz teklifler geleceğini şimdiden hissediyorum. Sezon sonu bazı futbolcularımıza dünyanın ünlü kulüplerinden teklifler gelecek. Ben ve arkadaşlarım kulüp yönetimini aldığımızda Rizespor sondan ikinciydi. Şimdi ise üstten ikinci durumda. Çok doğru işler yapıyoruz. Bununda meyvesini sattığımız futbolcuların Avrupa gündeminde yer almalarından belli oluyor" dedi.

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Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması: Transferden yüzde 15 pay alacağız

Hasan Kartal, Rizespor, Avrupa, Kartal, Spor

YORUMLAR(11)
UAGS:EYYY FENERBAHÇELİ RİZE BAŞKANI HASAN KARTALLLLLL NE OLDU SİZİN KOÇ GRUBUNDAN SPONSORLUK İŞİİİİİ?????
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GERCEKCİ:Bu gidisle 50. 000 türk lirasi kalir sana.
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IZMİRLİ İBO:Sen rize baskanisin fener yalamasi degil sen rizenin haklarini korumak icin varsin satilsinki para girsin rize kulubune ama sen dusmussun fenerin derdine yok fenerli muric diye anilsin mis bu kadar taraf oldugu nu belli etme
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ASLKRL8031:Avrupadan hiç Kimse almaz, bu muhtemelen sırpların gurup çalışması neticesi olma veledi, o yüzden boşa heveslenmesin rize başkanı.
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MİSAFİR:ASLKRL8031 Sen kimin gurup calismasindan oldun bellimi yoksa gurup calismasi yapmayan kopru altinda olanlardanmisin. . . . . . . . . . .
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MİSAFİR GERGADAN:Çok beklersin hasan başkan vedatın değeri 1 milyona düştü.....
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KALİTELİALİKOÇ:EN AZ 600 M EURO YA SATARIZ PSG YE FALAN
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A:Psg değil muhtemelen ingiliz ve alman takımlarına gidecek 60 milyon euro değil 35 milyon euro civarı transderi gercekleşir
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MEMLEKETİM:Buda gaza gelmis. 50 milyon Euro dedilerya. Bence Türkiye''de pay alip dis borcunu kapatmali.
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A:50 değil la 35 milyon eurouya gider
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