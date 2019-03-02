Hasan Kartal: Her Şeyin Adil Olmasını İsteriz

Çaykur Rizespor
'un Fenerbahçe
'ye 3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından Rizespor Kulübü'nün başkanı Hasan Kartal
, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Güzel bir maç izlediklerini söyleyen Kartal, şöyle konuştu: "Gayet güzel ve heyecanlıydı, goller de iyiydi. ama tabii bazı sıkıntılı şeyler de olmasa daha iyi olurdu. Örneğin VAR'a gidildiğinde bilmiyorum bir tanesinde ofsayt görünüyor diğerinde penaltı var mıydı yok muydu? İki sarı kartta acaba ikisi de sarı kart mıydı? İlk verilen sarı kart gerçekten sarı kart mıydı bilemiyorum. Tabii Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bu büyük camianın başarılı olmasını isteriz. Büyük bir camianın takımının da çok iyi olmasını isteriz. Ama her şeyin de adil olmasını isteriz. Biz Fenerbahçe'yi severiz, Fenerbahçe yönetimini de severiz. Onlarla diyaloğumuz çok iyi olmasına rağmen bugünkü ufak tefek sıkıntılı olaylar olmasa daha iyi olurdu. Neticede futboldur biri yenecek biri yenilecek veya berabere kalacak, bunda yapacak bir şey yok ama tabii bu hakem kararları da hep konuşulan şeyler. MHK yeni değişti, değiştikten sonra daha iyi olacak düşüncesi biz kulüp başkanlarında hasıl olmuşken kafamızda soru işaretlerinin kalması Türk futbolu için iyi değil diye düşünüyorum. Ama her şey düzelir inşallah."
"11 KİŞİ OYNASAYDIK GALİP DÖNERDİK"
11 kişi oynamaları halinde İstanbul
'dan galibiyetle döneceklerini düşündüğünü belirten Hasan Kartal, "Onu siz de izlediniz herhalde, biz 11 kişiyle oynasaydık buradan mutlaka galip dönerdik. Ama 10 kişi kalmamızda da o sarı kartların incelenmesinde fayda var diye düşünüyorum. 10 kişiyle de gayet iyi oynadık. Hakemlerin ben kasıtlı olarak bir şeyler yaptıklarını zannetmiyorum ama demek ki iyi dikkat etmiyorlar. İyi bakmıyorlar veya yeterli değiller bunu böyle düşünmek lazım. Ama hakem hataları yüzünden de bir takımın yenilmesi çok kötü bir şey. Çünkü mücadele veriyorsun, hele altta büyük mücadele veren takımlar var. Bu mücadele veren takımlar içerisinde en ufak bir sıkıntıyı kaldıracak durumda değil takımlar artık. Altta görüyorsunuz öyle bir mücadele var ki, kıran kırana gidiyor. Yukarıda bu fazla yok ama aşağıda gerçekten var. Lige heyecan veren aşağısı, yukarısı değil. Öyle zannediyorum" dedi.
"FENERBAHÇE'DEN ÜSTÜNDÜK" Aatif Chahechouhe
'nin sakatlığının bulunduğunu dile getiren Kartal, "Aatif sakattı, bu maçta oynatabilirdik belki ama oynasaydı ilerideki maçlarda daha sıkıntılı olacağı düşüncesiyle Aatif'ı oynatmadık. Biz bu maça kadar ikinci yarıyı çok iyi götürdük. Biz bu maçın da galibiyiz diye kabul ediyoruz. Çünkü çocuklar gayet güzeldi, gayet iyi oynadılar. Biz Fenerbahçe'den üstündük. Bunda hiç sıkıntımız yok. Skor böyledir ama ileri aşamada biz çok daha iyi gideceğimizi ve başarılı olacağımızdan son derece eminiz. Rizespor'da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İkinci yarıda Rizespor'un performansını görüyorsunuz. Mücadelesini görüyorsunuz. Biz takım olarak çok iyi bir bütünleşme içindeyiz. Yönetimle, takımla, şehirle gayet iyiyiz. Yani bunun başarılı olmaması mümkün değil. Bugün 10 kişiyle oynadığımız oyunu insanlar gördü. Biz 10 kişiyle bunu yapabiliyorsak demek ki çok şey daha yapacağız. Rizespor'da sıkıntı olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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Hasan Kartal'ın açıklamaları
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Kaynak: DHA