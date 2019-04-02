Hasan Kartal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KÜTAHYA ALTINTAŞ belediye başkan adayı olan Hasan Kartal isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KÜTAHYA ALTINTAŞ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Hasan Kartal isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KÜTAHYA ALTINTAŞ adayı Hasan Kartal kimdir? BTP KÜTAHYA ALTINTAŞ adayı Hasan Kartal yüzde kaç oy aldı?

Hasan Kartal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KÜTAHYA ALTINTAŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Kartal ALTINTAŞ ilçesinde % 1,64 oranında oy almıştır. ALTINTAŞ ilçesinde % 1,64 oranında oy olan Hasan Kartal adlı BTP adayı toplamda 52 adet oy sayısına ulaştı.

KÜTAHYA ALTINTAŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.