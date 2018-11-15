Hasan Kartal: "Sıkıntılı Süreçten Çıkıp Hedefimize Yürüyeceğiz"

Kulübe destek sağlayanların bu konuda alacaklarından vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Kartal, Çaykur Rizespor'un herkes için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Başarısızlığı kabullenemediğinin altını çizen Kartal, şunları ifade etti:

"Burada başarılı olmayacaksam bu işi yapamam. Çaykur Rizespor'un başarısı bizleri mutlu edecektir. Çaykur Rizespor'a hizmet ruhen beni rahatlatıyor. Kendi memleketime hizmet ediyorum. Doğduğum topraklara hizmet etmek için Çaykur Rizespor'a başkanlık yapıyorum. Onun içindir görev yapan yönetim kurulu arkadaşım da bir deplasman bedeli olan 50 bin lira destek sağlamalı. Bir deplasmanı üstlenecek, kulübe sahip çıkacak. Bu kulüpte tüyü bitmemiş yetimin hakkı yenilmeyecek. Yanlışımız varsa biz de eleştiriye açığız. Bilerek yanlış yapmam ama insanız, kuluz. Yeni bir yönetim oluşturacağız. Her konuda Çaykur Rizespor'a destek olacak bir yönetim istiyoruz."

Medipol Başakşehir maçının ardından arabasının etrafını saran bir grup tarafından protesto edildiğinin altını çizen Kartal, şöyle devam etti:

"Bu benim hoşuma gitti. Başka başkanın hoşuna gitmeyebilir. Bu çocuklar hırsla bağırıyor. 'Benim kulübüm neden yenildi' diye bağırıyor. Çaykur Rizespor sevgisi ile alınan kötü sonuçların ardından eleştiri hakkı var. Takımlarını sahipleniyorlar. Takımı böyle sahiplenecek insana ihtiyaç var. Çaykur Rizespor ruhu o gençlerde var. Taraftardaki ruh başkan ve yöneticilerde olacak. Bunu sağlamamız gerekiyor. İyi niyetle elimizden geleni yapacağız."

Çaykur Rizespor'un ayağa kalkması için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirten Kartal, "İçimizde birlik beraberlik olduğu müddetçe, bir nifak sokulmadığı müddetçe Çaykur Rizespor düşmez. Puanlara bakılınca arada büyük uçurum yok. Biz de tedbirimizi alacağız. Transfer döneminde gerekli tedbirleri alacağız. Geçmişte yapılanları geride bırakıp geleceğe bakacağız. Ara dönemde iyi transferler yapıp önümüze bakacağız. Bu sıkıntılı süreçten çıkıp hedefimize yürüyeceğiz. Bunun için geldik. Biz yapamazsak bunu kimse yapamaz." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Taraftarın beklentisine dikkati çeken Kartal, şunları kaydetti: