15 Kasım 2018, 18:20
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Hasan Kartal: "Sıkıntılı Süreçten Çıkıp Hedefimize Yürüyeceğiz"

Hasan Kartal: "Sıkıntılı Süreçten Çıkıp Hedefimize Yürüyeceğiz"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Spor Toto Süper Lig'de takımlar arasında puan farklarının fazla olmadığını, camianın birlik ve beraberliğini koruması halinde düşmeyeceklerine inandığını bildirdi.

Başkan Hasan Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor için  herkesin elini taşın altına koyduğunu, bugüne kadar kulübe kendisinin 6 milyon  750 bin lira, eski başkanlardan Metin Kalkavan'ın ise 12 milyon lira verdiğini  belirtti.
Kulübe destek sağlayanların bu konuda alacaklarından vazgeçmesi  gerektiğini ifade eden Kartal, Çaykur Rizespor'un herkes için önemli bir değer  olduğunu vurguladı.
Başarısızlığı kabullenemediğinin altını çizen Kartal, şunları ifade  etti:
"Burada başarılı olmayacaksam bu işi yapamam. Çaykur Rizespor'un  başarısı bizleri mutlu edecektir. Çaykur Rizespor'a hizmet ruhen beni  rahatlatıyor. Kendi memleketime hizmet ediyorum. Doğduğum topraklara hizmet etmek  için Çaykur Rizespor'a başkanlık yapıyorum. Onun içindir görev yapan yönetim  kurulu arkadaşım da bir deplasman bedeli olan 50 bin lira destek sağlamalı. Bir  deplasmanı üstlenecek, kulübe sahip çıkacak. Bu kulüpte tüyü bitmemiş yetimin  hakkı yenilmeyecek. Yanlışımız varsa biz de eleştiriye açığız. Bilerek yanlış  yapmam ama insanız, kuluz. Yeni bir yönetim oluşturacağız. Her konuda Çaykur  Rizespor'a destek olacak bir yönetim istiyoruz."
Medipol Başakşehir maçının ardından arabasının etrafını saran bir grup  tarafından protesto edildiğinin altını çizen Kartal, şöyle devam etti:
"Bu benim hoşuma gitti. Başka başkanın hoşuna gitmeyebilir. Bu  çocuklar hırsla bağırıyor. 'Benim kulübüm neden yenildi' diye bağırıyor. Çaykur  Rizespor sevgisi ile alınan kötü sonuçların ardından eleştiri hakkı var.  Takımlarını sahipleniyorlar. Takımı böyle sahiplenecek insana ihtiyaç var. Çaykur  Rizespor ruhu o gençlerde var. Taraftardaki ruh başkan ve yöneticilerde olacak.  Bunu sağlamamız gerekiyor. İyi niyetle elimizden geleni yapacağız."
Çaykur Rizespor'un ayağa kalkması için birlik ve beraberliğe ihtiyaç  olduğunu belirten Kartal, "İçimizde birlik beraberlik olduğu müddetçe, bir nifak  sokulmadığı müddetçe Çaykur Rizespor düşmez. Puanlara bakılınca arada büyük  uçurum yok. Biz de tedbirimizi alacağız. Transfer döneminde gerekli tedbirleri  alacağız. Geçmişte yapılanları geride bırakıp geleceğe bakacağız. Ara dönemde iyi  transferler yapıp önümüze bakacağız. Bu sıkıntılı süreçten çıkıp hedefimize  yürüyeceğiz. Bunun için geldik. Biz yapamazsak bunu kimse yapamaz." şeklinde  değerlendirmede bulundu.
Taraftarın beklentisine dikkati çeken Kartal, şunları kaydetti:
"Taraftarın beklentisi, üst sıralara çıkmak. Biz de maçlarda aynı  duyguları yaşıyoruz. Hedefimiz Sivasspor maçı ile yeniden çıkışa geçmek.  Fikstürümüz biraz düzeldi. Önümüzde Sivasspor, Alanyaspor ve Ankaragücü  maçlarımız var. Bu maçlarda iyi sonuçlar alıp üst sıralara çıkacağız."
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