24 Kasım 2018, 15:37
»»

Hasan Kartal: Sivasspor Maçından Puan Almalıyız

Hasan Kartal: Sivasspor Maçından Puan Almalıyız

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, "Toparlanmak ve yeni bir başlangıç yapmak için mutlaka Sivasspor maçından puan almak zorundayız." dedi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen milli maçlar  arasını iyi değerlendirdiklerini ve özellikle Musa Çağıran dışındaki sakat  oyuncuların yeniden takıma dönmesinin kendilerini bir nebze olsun rahatlattığını  söyledi.
Ligde zor bir fikstürü geride bıraktıklarına değinen Kartal, üst üste  oynadıkları Beşiktaş, Göztepe ve Medipol Başakşehir maçlarından puansız  ayrılmalarının kendilerini moral olarak olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
Bir an önce toparlanmaları gerektiğinin altını çizen Hasan Kartal,  "Ligde maalesef son sırada bulunuyoruz ve bu, camiayı mutsuz ediyor. Bir an önce  kendimize gelmeliyiz. Bu anlamda Sivasspor maçı çok değerli. Toparlanmak ve yeni  bir başlangıç yapmak için mutlaka Sivasspor maçından puan almak zorundayız. Bize  güvenenleri mahcup etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.
Demir Grup Sivasspor'un ligde son hafta Beşiktaş'ı yendiğini  hatırlatan Kartal, şunları kaydetti:
"Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyet onlar açısından moral oldu.  Biz de Fenerbahçe karşısında iyi bir galibiyet almıştık. Artık her takım her  takımı yenebiliyor. Konyaspor dün akşam Galatasaray karşısında son dakikada bir  puan almayı başardı. Artık küçük ayrıntılar maç sonuçlarını belirliyor. Bu  nedenle 90 dakika saha içerisinde mücadele etmeyi başaran takımlar kazanan taraf  oluyor. Biz de bu bilinçle ligin ilk yarısında kalan beş maçta en iyisini yapma  gayreti içerisinde olacağız. Amacımız devreye sağlıklı bir puan tablosu  içerisinde girmek."
Beşiktaş,Hasan Kartal,Sivasspor,Kartal

YORUMLAR