Hasan Kuloğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AĞRI belediye başkan adayı Hasan Kuloğlu oldu. BTP adayı Hasan Kuloğlu, AĞRI belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? AĞRI belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP AĞRI belediye başkan adayı Hasan Kuloğlu ile ilgili seçim sonuçları ve AĞRI belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP AĞRI belediye başkan adayı Hasan Kuloğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte AĞRI belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. AĞRI aday yarışı ve AĞRI seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

AĞRI Seçim Bilgileri

AĞRI belediyesi için toplam sandık sayısının 194 olduğu belirlendi.

AĞRI belediyesi için açılan sandık sayısının ise 193 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

AĞRI belediyesi için katılım oranının ise % 75,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

AĞRI toplam seçmen sayısının ise 64.435 olduğu belirlendi.

AĞRI belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 48.770 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP AĞRI Belediye Başkan Adayı Hasan Kuloğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AĞRI belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Kuloğlu, AĞRI yarışında % 0,12 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Hasan Kuloğlu toplamda 57 adet oy sayısına ulaştı.

BTP AĞRI belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.