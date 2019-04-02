Hasan Meşe Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MALATYA YEŞİLYURT belediye başkan adayı olan Hasan Meşe isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MALATYA YEŞİLYURT ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hasan Meşe isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MALATYA YEŞİLYURT adayı Hasan Meşe kimdir? DP MALATYA YEŞİLYURT adayı Hasan Meşe yüzde kaç oy aldı?

Hasan Meşe Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MALATYA YEŞİLYURT belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Meşe YEŞİLYURT ilçesinde % 0,36 oranında oy almıştır. YEŞİLYURT ilçesinde % 0,36 oranında oy olan Hasan Meşe adlı DP adayı toplamda 585 adet oy sayısına ulaştı.

MALATYA YEŞİLYURT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.