Hasan Mol Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ÇORUM ALACA belediye başkan adayı olan Hasan Mol isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇORUM ALACA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hasan Mol isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ÇORUM ALACA adayı Hasan Mol kimdir? Bağımsız ÇORUM ALACA adayı Hasan Mol yüzde kaç oy aldı?

Hasan Mol Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ÇORUM ALACA belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Mol ALACA ilçesinde % 0,84 oranında oy almıştır. ALACA ilçesinde % 0,84 oranında oy olan Hasan Mol adlı Bağımsız adayı toplamda 97 adet oy sayısına ulaştı.

ÇORUM ALACA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.